Ex Ilva: Labriola (FI), sorte siderurgico in Italia è sfida che coinvolge tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Giorgetti - aggiunge Labriola - risponda con immediatezza alla richiesta mia e delle imprese dell'indotto, di essere ricevuti al Mise per essere coinvolti nei processi che si dovranno delineare. Il clima di tensione non può essere ignorato e sono certa che Giorgetti farà la scelta giusta. Basta prendere decisioni a porte chiuse e lontano dai problemi reali, quella dell'Ex Ilva è una sfida difficile che vede coinvolti tutti. Basta attese, basta silenzi questa è una partita difficile che si affronta tutti insieme per dare risposte concrete e immediate o tutti perderanno", conclude. (Com)