Decreto Sostegni: M5s, altri 150 milioni per sistema fieristico per rilancio settore

- "Il nostro sistema fieristico potrà beneficiare di altri 150 milioni di euro per affrontare le difficoltà del momento e poggiare le basi del prossimo rilancio in ambito internazionale". E' quanto affermato, in una nota, dai deputati del Movimento 5 stelle in Commissione Esteri. "Con il nuovo stanziamento previsto nel decreto Sostegno sono state aggiunte ulteriori risorse per un comparto fondamentale per il rilancio dell'export. Il nostro impegno, come dimostra il Patto per l'Export voluto dalla Farnesina, è quello di supportare e stimolare il settore del Made in Italy. Continuiamo a lavorare per le nostre imprese e per le eccellenze italiane", conclude la nota. (Com)