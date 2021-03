Polonia: Covid, da martedì possibili prenotazioni per vaccino per nati fra 1957 e 1961

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da martedì prossimo, in Polonia apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni nate fra il 1957 e il 1961. Lo ha annunciato oggi il direttore della cancelleria del primo ministro e plenipotenziario del governo polacco per le vaccinazioni, Michal Dworczyk, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". La decisione delle autorità di Varsavia va in direzione di un’accelerazione nella campagna vaccinale, ha spiegato Dworczyk dopo la riunione della commissione governativa per la gestione della crisi. Intervenendo in conferenza stampa, il ministro della Salute Adam Niedzielski ha spiegato di essere “scandalizzato” dalla pubblicazione su un quotidiano polacco di informazioni che suggeriscono la pericolosità del vaccino di AstraZeneca. Il ministro fa riferimento a un articolo considerato “allusivo” del quotidiano “Fakt”. “Tale pubblicazione dovrebbe essere condannata da tutti i giornalisti, e dall’intera comunità”, ha aggiunto. (Vap)