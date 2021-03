Turchia-Slovenia: telefonata Erdogan-Pahor, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo della Slovenia, Borut Pahor. Lo riferisce un comunicato della presidenza turca. Secondo la nota, Erdogan e Pahor hanno discusso dei mezzi per rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi. Erdogan ha ricordato, durante la telefonata, il decimo anniversario dell’accordo di partenariato strategico tra Ankara e Lubiana. Secondo il capo dello Stato turco, le relazioni economiche e commerciali fra Turchia e Slovenia, a cui è stato dato impulso in anni recenti, hanno un potenziale maggiore rispetto ai livelli attuali. Erdogan ha anche ringraziato Pahor per il sostegno del suo Paese a un’eventuale adesione di Ankara all’Unione europea, e ha auspicato che la prossima presidenza slovena del Consiglio, che comincerà il primo luglio, contribuisca al processo. (Tua)