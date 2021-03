Myanmar: Malesia si unisce ad appello indonesiano per convocazione vertice leader Asean (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È chiaro che l’attuale lotta politica non fa che vittimizzare la gente comune del Myanmar. Non c’è spazio per questo nei valori delle nostre convinzioni, coscienza e cultura. Ciò è in contraddizione con i principi sanciti nella Carta dell’Asean, che noi dell’Asean ci impegniamo a promuovere e proteggere in modo da garantire la pace, la sicurezza e la prosperità per la nostra regione”, ha spiegato il primo ministro della Malesia, dando il suo sostegno alla proposta di Widodo. “Solo attraverso una discussione aperta, sincera e onesta saremo in grado di rafforzare il ruolo dell’Asean nell’aiutare il Myanmar a trovare opportunamente una via d’uscita dall’attuale crisi”, ha concluso Yassin. (segue) (Fim)