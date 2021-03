Myanmar: Malesia si unisce ad appello indonesiano per convocazione vertice leader Asean (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell’Asean hanno avuto una riunione in formato virtuale sulla crisi birmana il 2 marzo al termine della quale il gruppo, in un comunicato, ha invitato “tutte le parti” ad astenersi dall’istigare la violenza, rinnovando l’impegno dell’Associazione a contribuire ad alleviare le violenze. Alla riunione ha partecipato anche il ministro degli Esteri nominato dalla giunta militare birmana, Wunna Maung Lwin, che ha illustrato ai suoi omologhi le presunte irregolarità nelle elezioni parlamentari dello scorso novembre. Alla fine del colloquio, la ministra degli Esteri dell’Indonesia Retno Marsudi ha invitato il Myanmar ad “aprire le porte” al blocco Asean per risolvere la crisi, chiedendo inoltre il rilascio dei detenuti politici e la restaurazione della democrazia e promettendo che l’organizzazione regionale non interferirà negli affari interni di Naypyidaw. Anche i ministri degli Esteri di Malesia e Filippine, rispettivamente Hishammudin Hussein e Teodoro Locsin, hanno chiesto il rilascio di Aung San Suu Kyi. (Fim)