Decreto Sostegni: Cubeddu (M5s), grazie a nostro impegno più risorse per Rdc e Rem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota Sebastiano Cubeddu, deputato del Movimento 5 Stelle membro della Commissione Lavoro, dichiara: "Durante la pandemia, con il Reddito di cittadinanza e il Reddito di emergenza abbiamo aiutato concretamente milioni di persone, assicurando una stabilità sociale essenziale in una società che possa dirsi civile. Senza tali misure di contrasto alla povertà - spiega - la situazione sarebbe stata di gran lunga peggiore. Grazie al lavoro iniziato dal Movimento 5 Stelle con il Conte II e portato avanti con il nuovo Governo, nel Decreto Sostegno è stato inserito un miliardo di euro per il rifinanziamento del Rdc e 1,5 miliardi per tre nuove mensilità di Rem così da non lasciare nessuno indietro. Per noi lotta alla povertà e alle disuguaglianze e promozione dell'inclusione sociale - conclude Cubeddu - restano assolutamente centrali". (Com)