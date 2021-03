Milano: Mascaretti (Fd'I), donati due wc chimici per tassisti in stazione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "oggi sono stati posizionati in Piazza Luigi di Savoia, di fianco al posteggio taxi di Stazione Centrale, i due bagni chimici (uno per le donne e uno per gli uomini) che ho deciso di mettere a disposizione a mie spese per le tassiste e i tassisti milanesi. Forse non è molto, ma è un gesto di solidarietà verso la categoria e comunque un inizio. Certamente avrebbe dovuto farlo l'amministrazione comunale che invece risulta assente" dichiara Andrea Mascaretti capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino rilevando che "è trascorso oltre un anno dall'inizio del primo lockdown. Si sono continuamente susseguite chiusure totali o parziali, coprifuoco, solo asporto, zona gialla, arancione, arancione scura e poi rossa, ma le esigenze di chi svolge servizi indispensabili e indifferibili per strada, il Sindaco Sala ha ritenuto che non fossero una priorità per l'amministrazione comunale. Eppure sarebbe bastato poco. Qualche coppia di bagni chimici nelle diverse zone della città". (segue) (Com)