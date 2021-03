Milano: Mascaretti (Fd'I), donati due wc chimici per tassisti in stazione centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione - prosegue Mascaretti - non ha nemmeno l'alibi di non averci pensato (che già sarebbe grave non averlo fatto per un anno) perché ho chiesto più volte alla Giunta che durante i periodi di chiusura dei bar e delle attività commerciali venissero installati dei bagni chimici a disposizione di taxisti, operatori Amsa e Atm, Forze dell'Ordine, operatori delle ambulanze, guardie giurate e tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che lavorano su strada di giorno e di notte". "A causa delle chiusure dei bar e delle attività commerciali, chi lavora in strada non ha più alcun servizio igienico a disposizione. Non è più accettabile il lungo perdurare di questa situazione La Giunta ha dimostrato per l'ennesima volta la totale disattenzione verso i lavoratori che con il loro lavoro hanno sempre garantito a Milano e ai milanesi i servizi più fondamentali e importanti, anche nei momenti di maggiore rischio per la loro salute", conclude l'esponente di Fratelli d'Italia. (Com)