Roma: incendio in palazzo sede dell'Ispra, evacuato stabile

- Un incendio si è sviluppato questa mattina, poco dopo le 13 in un palazzo sede dell’Ispra in via Dino Campana all'incrocio con via Salvatore Quasimodo a Roma. Intervenuti sul posto diverse quadre di vigili del fuco hanno provveduto a far evacuare la struttura. Si tratta di una palazzina composta da 7 piani, nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incendio inizialmente partito dal piano sesto si è poi sviluppato fino al piano settimo. Attualmente la situazione è sotto controllo, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, si sta provvedendo allo smassamento e messa in sicurezza della struttura, verificando eventuali danni strutturali recati dall’incendio. (Rer)