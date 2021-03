Germania: scontri tra polizia e manifestanti a Kessel per protesta contro restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca si è scontrata con i manifestanti nella città di Kassel, nella Germania centrale. Le forze dell’ordine sono intervenute nel corso di una protesta contro le misure anti Covid-19 imposte dal governo federale. Migliaia di persone hanno preso parte alle manifestazioni, come riferiscono i media tedeschi. Le proteste sono state organizzate in parte da gruppi vicini all’estrema destra, fissando per sabato l’appuntamento di diverse città della Germania. (Geb)