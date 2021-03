Tunisia: 65esimo anniversario indipendenza, presidente Saied grazia 1.521 detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 65esimo anniversario dell’indipendenza della Tunisia, celebrato oggi, 20 marzo, il presidente della Repubblica Kais Saied ha siglato un decreto per concedere la grazia parziale o totale a 1.521 detenuti. In virtù della decisione presidenziale 389 carcerati otterranno una liberazione anticipata, mentre i rimanenti beneficeranno di una riduzione della pena. Saied ha fatto visita ieri sera al carcere della Mournaguia, nel governatorato di Manouba, per ispezionare le condizioni di detenzione. Il capo dello Stato ha evocato la situazione dei giovani arrestati durante le proteste che hanno colpito di recente il Paese, promettendo loro la grazia presidenziale dopo che saranno stati giudicati. “Non è il caso che dei giovani tunisini siano incarcerati per delitti o infrazioni che non richiedono la reclusione”, ha detto Saied. (Tut)