Governo: Salvini, Letta ne inventa una al giorno per ricordare di esistere

- Ieri in Consiglio dei ministri per l'approvazione del decreto Sostegni "abbiamo trovato una soluzione positiva. Ho letto di scontri inesistenti. Mi dispiace che il segretario del Pd Letta per ricordare di esistere ogni giorno debba inventarsene una: dal voto ai 16enni allo Ius soli, a Salvini che tiene in ostaggio un Cdm". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, da Palermo dopo che la procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno per la vicenda Open Arms.(Rin)