Roma: Rampelli (Fd'I), domenica ecologica provvedimento inutile in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il blocco del traffico a Roma voluto dalla sindaca Raggi e previsto per domani, che vieta la circolazione delle auto nella fascia verde e nelle zone a traffico limitato, è un provvedimento inutile". Lo dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Inibire la circolazione delle auto in un fine settimana nel quale vige la zona rossa è fuori luogo. In questi giorni non c'è traffico e il livello delle polveri sottili - anche per via delle misure anti Covid - ha raggiunto livelli discreti. Questa decisione danneggia e ostacola invece quei cittadini costretti a uscire per stato di necessità. Chiedo alla sindaca di revocarla per dare il segnale di un'amministrazione amica dei romani che svolgono mansioni insostituibili di lotta alla pandemia e che dovranno comunque attraversare la città", conclude.(Com)