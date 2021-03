© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri siamo riusciti ad inserire un primo fondo per le persone con disabilità da 100 milioni di euro che non c’era a inizio Cdm e che aiuterà le famiglie e i disabili che quest’anno con il Covid hanno sofferto più di tutti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, da Palermo dove la procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno per la vicenda Open Arms.(Rin)