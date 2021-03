Viabilità: Campidoglio, proseguono lavori preferenziale via Portuense, finiranno entro estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i cantieri per la realizzazione della nuova preferenziale su via Portuense, la cui fine lavori è prevista entro l'estate. Sarà un corridoio dedicato al trasporto pubblico su un tratto di 1,7 km da Largo Gaetano La Loggia a via Giuseppe Belluzzo, nei pressi del polo ospedaliero San Camillo-Forlanini-Spallanzani. Lo comunica il Campidoglio in una nota. "L'intervento prevede una generale riorganizzazione della viabilità. Oltre alla preferenziale, saranno realizzate nuove banchine di fermata al centro della strada e due corsie in entrambi i sensi di marcia dedicate al transito dei veicoli privati. E' inoltre prevista la risistemazione della sosta in entrambe le direzioni lungo il marciapiede esistente, mentre sul nuovo marciapiede saranno piantati nuovi alberi". (segue) (Com)