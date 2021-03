Viabilità: Campidoglio, proseguono lavori preferenziale via Portuense, finiranno entro estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Favorire il trasporto pubblico e agevolare gli spostamenti su un'arteria strategica per il quadrante sud-ovest della Capitale. E' quello che stiamo facendo con la realizzazione della nuova preferenziale su via Portuense, un intervento importante che prevede anche opere di riqualificazione e si traduce in una migliore viabilità per tutta la zona. Più preferenziali vuol dire anche bus più veloci e minor attese alle fermate", dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "La realizzazione della nuova preferenziale ci consentirà non solo di ottimizzare il servizio di trasporto pubblico, riducendo i tempi di attesa alle fermate e garantendo la regolarità dei bus, ma anche di rendere più fluido il transito dei veicoli privati, con benefici sulla viabilità complessiva dell'asse e della connessione con la Circonvallazione Gianicolense", aggiunge l'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. (Com)