Governo: Salvini, entro aprile una strategia per riscossioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace fiscale "non è solo l’obiettivo delle Lega ma di 20 milioni di italiani. E’ un obiettivo comune. Nel decreto di ieri, alla fine, ci sono quattro righe che non c’erano all’inizio in cui governo si impegna entro aprile a definire una strategia nuova della riscossione con la rimozione di gran parte dell’arretrato". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, da Palermo dopo che la procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno per la vicenda Open Arms.(Rin)