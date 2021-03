Vaccino: Salvini, Sputnik? Se non lo fa l'Europa facciamolo noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d’accordo con la Merkel e con Draghi. Se non lo fa l'Europa facciamolo noi. La salute non conosce confini o logiche geopolitiche. Se c’è un vaccino che funziona e l'Ue ritarda, la Germania come l'Italia o la Francia, hanno diritto a procedere per loro conto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, da Palermo parlando del vaccino Sputnik contro il Covid-19. "Sono contento che Draghi abbia confermato la linea del buon senso e del pragmatismo", ha aggiunto.(Rin)