Milano: De Corato, Comune non aspetti altre risse e sgomberi edifici occupati

- Cosa aspetta il Comune di Milano a sgomberare le decine di edifici occupati in tutta Milano, almeno due soltanto nella zona 4, la stessa dell'ex macello nel cui edificio abbandonato c'è stata una rissa con 3 feriti e 33 identificati? Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, evidenziando che “Viale Molise è solo la punta di un iceberg: ricordiamo, appunto sempre in zona 4, gli edifici occupati in via Zama e gli ex stabili Enpam in via Medici del Vascello, teatro di aggressione ed episodi violenti”. “Il Comune aspetta un'altra aggressione? Il Comune può emettere le ordinanze contingibili e urgenti in cui si sostituisce ai proprietari degli stabili – ricorda l'esponente di Fratelli d'Italia - interviene e fa mette in carico ai proprietari le spese sostenute. Gli strumenti ci sono, ma manca la volontà politica del centrosinistra milanese”. “Ci auguriamo che il Governo Draghi, di cui fanno parte anche forze di centrodestra, inizi un'opera di sgombero di questi edifici occupati, vere e proprie bombe ad orologeria, nelle periferie, che ospitano immigrati, disperati e malviventi", conclude De Corato.(Com)