Turchia: Maiorino (M5s), grave passo indietro su violenza donne

- “La Turchia, ritirandosi dalla Convenzione di Istanbul, che peraltro aveva ratificato per prima, compie un passo indietro gravissimo sul fronte dei diritti. Rinnegare la prevenzione della violenza domestica perché danneggerebbe la famiglia tradizionale incoraggiando divorzio e omosessualità è una scelta pericolosa in un Paese dove solo nell’ultimo anno ci sono stati 300 femminicidi". Così, in una nota, la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino. "La difesa dei diritti delle donne e delle persone Lgbti passa dal rispetto della parità di genere. Rinnegare una convenzione contro la violenza - conclude - compromette la base del vivere civile e la Turchia così facendo sceglie di allontanarsi dai valori democratici europei”. (Com)