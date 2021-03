Tunisia: manifestazione contro parlamento e governo nel centro di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi manifestanti si sono radunati oggi davanti al Teatro municipale di Tunisi, in Avenue Habib Bourguiba, nel centro della capitale tunisina, per chiedere lo scioglimento del parlamento, le dimissioni del governo di Hichem Mechichi e processi contro tutti i partiti politici che hanno violato la legge. I dimostranti, provenienti da varie regioni del Paese, particolarmente dai governatorati di Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Sfax e Sousse, hanno espresso il loro sostegno al presidente della Repubblica, Kais Saied, facendo appello a instaurare “un governo del popolo che parta dalle regioni”. I manifestanti hanno scandito slogan come “Il popolo vuole la dissoluzione del parlamento” e “il popolo vuole le dimissioni del governo”, e hanno fatto appello alla “lotta contro le forze retrograde”, denunciando un “regime incancrenito”. Vale la pena ricordare che la manifestazione coincide con il 65eimo anniversario dell’indipendenza della Tunisia, segnato quest’anno dalla mancanza di qualunque cerimonia o celebrazione lungo l’Avenue Bourguiba, principale arteria di Tunisi. (Tut)