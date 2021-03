© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Don Benoni Ambarus ha sempre dimostrato di essere vicino agli ultimi. Oggi la sua nomina a vescovo ausiliare è un’ottima notizia per tutta la città. I migliori auguri di buon lavoro. Siamo convinti che questa scelta renderà più forte l'azione di chi si batte ogni giorno per non lasciare solo chi è in difficoltà a Roma". Lo dichiara in una nota il segretario del Pd romano Andrea Casu. (Com)