Decreto Sostegni: Fapi, più coraggio sarebbe stato meglio

- Più coraggio sulla cancellazione delle cartelle esattoriali non avrebbe guastato! Tuttavia plaudiamo al Dl sostegni che cancella i balzelli per il periodo 2000-2010 fino a 5mila euro e con un tetto di 30mila euro di reddito. Fino a 10mila euro sarebbe stato meglio per dare ossigeno ad imprese e famiglie!. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. (Rin)