Decreto Sostegni: Assoeventi, riconosciuta dignità comparto Wedding e Eventi privati

- "Il settore dei matrimoni e degli eventi privati riceve finalmente un riconoscimento giuridico, viene finalmente identificato per le sue pecurialità in un provvedimento legislativo. Nel decreto Sostegni alle nostre imprese, più di 46mila, e ai i nostri lavoratori, circa un milione, viene riconosciuta pari dignità rispetto a tutti gli altri". Lo afferma Michele Boccardi, presidente di Assoeventi, l'associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding. "Inoltre – continua Boccardi - grazie alla nostra azione insistita e alla proficua interlocuzione con il Governo e il Parlamento, è stato raddoppiato, da 100 a 200 milioni, il fondo previsto nel decreto Sostegni a favore del nostro comparto. Siamo ancora lontani, anzi lontanissimi, dalla cifra che servirebbe per ristorare imprese che nel 2020 hanno perso il 95% di ricavi rispetto al 2019, ma confidiamo che il presidente Draghi, tutto il Governo e il Parlamento, tutte le forze politiche, con questo primo passo abbiano intrapreso la strada giusta. Già a partire dal prossimo scostamento di bilancio, auspichiamo che sarà stanziato quanto necessario per risollevare un settore, come il nostro, che è un fiore all'occhiello del Made in Italy, ma che sta attraversando una crisi drammatica". (Rin)