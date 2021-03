Clima: Finzi (ordine Ingegneri Milano), orgogliosi per vittoria Comune bando per la logistica urbana a zero emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo particolarmente orgogliosi che al Comune di Milano sia stato aggiudicato il bando internazionale "Zero Emission Urban Good Transportation technical assistance programme" lanciato da C40. Lo siamo ancora di più perché l'idea progettuale vincente è stata presentata dal presidente della nostra commissione Infrastrutture Salvatore Crapanzano in occasione dell'ultima edizione – tenutasi nel novembre scorso – degli Stati Generali dell'Ingegneria a Milano", dichiara Bruno Finzi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. "È questa, una volta di più, la dimostrazione di come gli ingegneri milanesi sono al servizio della città immaginando soluzioni volte a realizzare un nuovo modello di distribuzione urbana delle merci, specie nell'ultimo miglio, utilizzando esclusivamente mezzi elettrici o cargo-bike con l'individuazione di un Centro di distribuzione urbana localizzato in posizione strategica. Questo innovativo processo di consegna delle merci risponde in pieno alle esigenze di sostenibilità ambientale che Milano – come le grandi città europee e mondiali- è tenuta a far fronte. Siamo certi che questo progetto farà scuola in Italia e anche negli altri Paesi europei", conclude Finzi.(com)