Roma: locale chiuso a San Lorenzo durante controlli anti covid

- Piazza dell'Immacolata, Largo degli Osci e via degli Ausoni, sono state le aree maggiormente interessate dai controlli anticovid effettuati dagli agenti del commissariato San Lorenzo a Roma. Istituiti diversi posti di controllo nelle principali arterie di accesso ed uscita dal quartiere. Durante i servizi, sono stati controllati 2 esercizi pubblici, in particolare, in uno di questi, personale del commissariato ha notato in via Porta Labicana, il locale con le serrande alzate, luci accese e alcune persone sedute al tavolo a bere ed a conversare. E' stata quindi applicata la chiusura provvisoria del locale per 3 giorni e sanzionate tutte le persone all'interno. Nell'ambito del servizio sono state controllate 120 persone ed elevate 5 sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle normative anti Covid-19. (Rer)