Decreto Sostegni: Stefani, istituito fondo disabilità, nuovo passo avanti verso inclusione

- "Sono felice per l’istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per misure di tutela e sostegno alle persone con disabilità. Il fondo è istituito col decreto Sostegni - si chiamerà 'Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità' - e sarà dedicato a progetti concreti per migliorare, semplificare la vita e garantire i diritti di queste persone, di ogni età". Lo annuncia il ministro per le Disabilità Erika Stefani. "Il Fondo - prosegue - è istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e, con successivi decreti, a nostra firma, sarà ripartito sui singoli obiettivi e progetti. Il Dl Sostegni segna così una svolta positiva: l’effettiva inclusione delle persone con disabilità è al centro dell’attenzione del governo. Ricordo, a tal fine, anche le nuove tutele per i lavoratori fragili. Nella proroga sono stati infatti chiariti e sciolti alcuni nodi iniziali, così da garantire che le assenze che questi lavoratori sono costretti a prendere per tutelarsi dal rischio contagio non compromettono il posto di lavoro né il taglio delle indennità", conclude Stefani. (Rin)