Covid: Zingaretti, a giorni apre hub Cinecittà, pronti a triplicare vaccini ma mancano

- Nel Lazio stiamo "approntando grandi hub vaccinali, il prossimo sarà negli studi cinematografici di Cinecittà, quindi proseguendo questa tradizione di averli nei luoghi di vita delle persone. Siamo oltre i 750 mila vaccini, ma saremmo pronti a triplicare la vaccinazione se ci fossero dosi di vaccino sufficienti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che questa mattina ha visitato l'hub vaccinale presso l'Auditorium Parco della Musica per fare un punto sulla campagna vaccinale. "Ma la cosa importante è che siamo tornati a pieno regime e ripeto con segnali straordinariamente positivi per il livello di adesione su Astraseneca e questa è buona notizia che va valorizzata - ha sottolineato il governatore -. Aver potuto chiudere i problemi che c’erano stati con nuovo rilancio di Ema è un fatto molto importante". Per quanto riguarda l'apertura del centro di Cinecittà, Zingaretti ha spiegato che "abbiamo pronto l'accordo e tra qualche giorno verrà aperto, ma per le dosi di vaccini che abbiamo ora è quasi ininfluente, non c’è fretta di aprirlo. Siamo pronti a lavorare anche di notte nei centri vaccinali che ci sono. Quello che ora manca è una dose di vaccini sufficienti per fare quel salto di qualità che sicuramente ci sarà e per il quale siamo pronti”, ha concluso Zingaretti. (Rer)