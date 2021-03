Mafie: Zingaretti a giornata memoria, per me onore partecipare a e leggere nomi vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un onore per me partecipare a questa giornata leggendo i nomi di vittime di mafia”. Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che questa mattina ha partecipato insieme a Don Luigi Ciotti, e tanti rappresentanti dello Stato, dell'associazionismo e del sindacato, all’Auditorium Parco della Musica di Roma alla Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in uno dei tanti eventi organizzati da Libera nella Capitale e non solo. “La lotta alla mafia è un impegno civile che non deve essere delegato a nessuno e sul quale siamo impegnati ogni giorno – ha aggiunto Zingaretti - Guardare al futuro ricordando l’esempio di tanti uomini e donne, bambini e bambine uccisi dalle mafie scandendo i loro nomi, e continuare a combattere anche per loro. E’ una battaglia che deve coinvolgere tutti. Un impegno che parte dalle istituzioni e arriva alla società civile coinvolgendo gli adulti, ma soprattutto i più giovani, per promuovere una sempre più diffusa cultura della legalità”. La Giornata è da qualche anno riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017 e rappresenta un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di testimonianze attorno ai famigliari delle vittime innocenti delle mafie. A ricordare e riveder le stelle è lo slogan scelto per la Giornata di quest’anno.(Com)