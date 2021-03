Giappone: Olimpiadi, comitato organizzatore esclude spettatori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo ha deciso che non ci saranno spettatori stranieri negli impianti dei Giochi, a causa della pandemia di coronavirus. Gli organizzatori sono giunti alla decisione durante una riunione in videoconferenza tenuta oggi, alla quale hanno partecipato il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach, la presidente del Comitato organizzatore di Tokyo Seiko Hashimoto, il presidente del Comitato paralimpico internazionale Andrew Parsons, la governatrice di Tokyo Yuriko Koike e la ministra delle Olimpiadi Tamayo Marukawa. I cittadini stranieri che avevano già comprato i biglietti per assistere alle gare saranno rimborsati. I biglietti acquistati all’estero dovrebbero essere circa un milione. Il governo giapponese aveva già concluso che accogliere gli spettatori stranieri non sarebbe stata un’opzione praticabile. (segue) (Git)