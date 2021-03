Giappone: Olimpiadi, comitato organizzatore esclude spettatori stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” non ci saranno neanche volontari internazionali. Inizialmente era stata prevista una quota di stranieri del dieci per cento tra gli 80 mila volontari. La loro sostituzione non è una questione irrilevante perché la loro presenza era motivata soprattutto dalla necessità di disporre di personale in grado di comunicare in lingue poco conosciute. All’inizio di marzo, i cinque enti coinvolti nell’organizzazione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo hanno concordato di risolvere la questione degli spettatori stranieri entro la fine del mese e di stabilire la capacità massima degli impianti ad aprile. (segue) (Git)