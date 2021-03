Bulgaria: ministro Esteri britannico condanna "attività maligna" della Russia a Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sostiene la Bulgaria contro "l'attività maligna" della Russia nel Paese balcanico. Lo ha scritto il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab su Twitter. Sosteniamo pienamente gli sforzi della Bulgaria per interrompere un presunto giro di spie e prendere provvedimenti per contrastare le azioni ostili della Russia nel suo territorio", ha commentato Raab, aggiungendo che Mosca ha cercato di minare la sovranità di un alleato della Nato. Nella giornata di ieri in Bulgaria sono state arrestate diverse persone con l'accusa di condurre attività di spionaggio per conto della Federazione Russa. Gli arresti sono stati eseguiti nella capitale Sofia in un'operazione condotta dall'agenzia per la sicurezza dello Stato. (Rel)