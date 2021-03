Decreto Sostegni: Fapi, primo passo, professionisti non figli di un dio minore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile nazionale della Federazione autonoma professionisti italiani, Ciro Aquino, commenta così le misure del Dl sostegni varato dal governo: "I professionisti non sono figli di un dio minore. Sono partite iva, invece, che scontano più difficoltà nel rapporto con i propri assistiti in quanto sono chiamate a dimostrare le proprie competenze non a vendere un prodotto. Il governo - spiega - con il decreto Sostegni ha dato un segnale concreto di attenzione dopo mesi di attesa. Non siamo completamente soddisfatti, ma si tratta certamente di un primo passo da tenere in considerazione". (Rin)