Iran: Rohani, nuovo anno vedrà prosperità dopo “brutale guerra economica” Usa

- Il nuovo anno iraniano, che prende il via oggi, segnerà giorni di “sviluppo e prosperità” dopo la “brutale guerra economica” lanciata dagli Stati Uniti contro Teheran. Lo ha detto il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, in un messaggio diffuso in occasione del Nowruz (il Capodanno iraniano). “Il Nowruz di quest’anno promette l’inizio di una stagione di prosperità, vittoria e progresso per la nazione iraniana”, ha detto Rohani. “Grazie alla pazienza e resistenza (della nazione), tutto è pronto per un periodo di prosperità per gli iraniani”, ha proseguito. In riferimento alle sanzioni degli Stati Uniti contro Teheran, Rohani ha aggiunto: “Tre anni di guerra economica brutale e oppressiva contro l’Iran, una guerra che nessun altro Paese ha vissuto nella Storia contemporanea, termineranno grazie alla resistenza della nazione”. Nel suo discorso, Rohani ha fatto riferimento anche alla pandemia di Covid-19: “Oltre alla severità della guerra economica, la nazione iraniana, come altre nazioni, ha affrontato un virus pericoloso che ha raddoppiato le difficoltà delle sanzioni e del conflitto economico per gli iraniani. La nazione iraniana ha affrontato la battaglia contro la pandemia, non solo privata della solita assistenza internazionale, ma anche senza accesso ai suoi propri fondi in banche straniere”, ha proseguito il presidente. “Oggi, i nemici della nazione hanno ammesso che è impossibile parlare della grande nazione dell’Iran con il linguaggio della forza, delle minacce e delle sanzioni”, ha aggiunto Rohani. (Res)