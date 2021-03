Covid: Zingaretti, nel Lazio crollo mortalità in estate, tenere alta la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "siamo vicini alla copertura del 100 per cento degli over 80 e questo vorrà dire abbattere il tasso di mortalità nella regione in maniera drastica. Confidiamo, con questi ritmi di arrivare all’estate con il crollo del numero dei decessi, perché abbiamo messo in sicurezza i nostri anziani". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che questa mattina ha visitato l'hub vaccinale presso l'Auditorium Parco della Musica per fare un punto sulla campagna vaccinale. "Il Lazio è stata la regione italiana di più in zona gialla. Ora siamo in zona rossa, confidiamo nei risultati - ha aggiunto Zingaretti -. Ora ci sarà anche l’utilizzo dei certificati ma, viste le varianti ancora per alcuni mesi, la cosa più importante è tenere alta la guardia rispettando tutte le norme e le regole che sono sempre le stesse. Non diamo illusioni in questo momento in cui stiamo attraversando ultimo miglio, e vuol dire avere speranza e fiducia ma al tempo stesso tenere alta la guardia, perché cadere a un passo dal traguardo sarebbe un grande errore. Stringere i denti, combattere e investire nell’economia", ha concluso il governatore. (Rer)