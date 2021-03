Decreto Sostegni: Pallini (M5s), aumento fondi per "anno bianco" autonomi risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È positivo che nel decreto Sostegno il governo abbia inserito la norma preparata dall'ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che prevede l'aumento di 1,5 miliardi di euro del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019. Risorse che si aggiungono a quelle già stanziate nella legge di Bilancio 2021, portando la dotazione del Fondo a 2,5 miliardi e garantendo loro un 'anno bianco'". Lo afferma in una nota Maria Pallini, deputata del Movimento 5 Stelle membro della Commissione Lavoro. "Ora - prosegue - serve una riforma organica degli ammortizzatori sociali che finalmente riconosca anche agli autonomi e ai professionisti una tutela valida di fronte alle difficoltà economiche, presenti e future. Lo sforzo compiuto dal Governo Conte II con l'istituzione della cassa integrazione Covid-19 è stato enorme e ora va consolidato". (Com)