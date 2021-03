Decreto Sostegni: Rampelli (Vpc-Fd'I), in ritardo, insufficiente e non operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dl Sostegno arrivato già con 4 settimane di ritardo, a quanto pare non si concretizzerà con immediatezza come si sperava, per recuperare i mesi persi grazie a Pd e 5 Stelle. Lavoratori autonomi e imprese avranno a disposizione cifre ridicole e ne potranno beneficiare tra qualche mese". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Di fronte a un tessuto produttivo che ha bruciato centinaia di miliardi di fatturato - spiega -le risposte per ciascuna azienda vanno dal 2 al 5 per cento delle perdite registrate. Né si è pensato di azzerare i costi fissi: bollette e affitti vista la costruzione ad azzerare il lavoro. Non ci siamo. Per non parlare della rottamazione delle cartelle che sarà possibile solo al di sotto dei trentamila euro, che sgrava più l'erario di somme inesigibili di quanti benefici possa in effetti recare all'economia reale. A giudicare dal risultato - conclude Rampelli - l'impressione è che si scriva Mario Draghi e si legga Giuseppe Conte. Niente di nuovo sotto il sole".(Com)