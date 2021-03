© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio vento forte dalle ore 20 di domani, 21 marzo. Lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale. Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione il centro operativo comunale per monitorare la situazione in città. (com)