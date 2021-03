Grecia-Turchia: concordata istituzione linea aperta tra centri operativi delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Grecia e Turchia hanno concordato di stabilire una linea aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che colleghi i centri operativi delle loro forze armate. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ellenico Nikos Dendias e il ministro della Difesa Nikos Panagiotopoulos in una conversazione con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini", secondo cui il colloquio si è svolto prima del prossimo incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles, come ribadito dallo stesso Dendias su Twitter. Stoltenberg ha proposto un incontro trilaterale con Dendias e la sua controparte turca, Mevlut Cavusoglu, a Bruxelles. Dendias ha rifiutato, dicendo che un incontro con Cavusoglu è previsto per il 14 aprile, ad Ankara, se la Turchia nel frattempo non ricorrerà a provocazioni inutili. Dendias vuole evitare colloqui sotto l'egida di Stoltenberg, che eleverebbero la discussione al di sopra del livello di "colloqui tecnici". “La Grecia non ha paura del dialogo. E il dialogo non significa rinunciare alla sovranità. Ci stiamo approcciando al dialogo per promuovere la correttezza delle nostre posizioni", ha detto. Affinché la riunione di Ankara abbia luogo, "i funzionari di entrambe le parti dovrebbero evitare dichiarazioni inutili", ha aggiunto Dendias. (segue) (Gra)