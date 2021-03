Grecia-Turchia: concordata istituzione linea aperta tra centri operativi delle forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, corso della riunione Consiglio nazionale per la politica estera della Grecia, con la partecipazione dei partiti di opposizione, è stato convenuto che la Turchia ha fatto ricorso ultimamente a provocazioni. Gli esponenti dell'opposizione, come l'ex ministro degli Esteri e deputato di Syriza George Katrougalos e il parlamentare del Movimento per il cambiamento Andreas Loverdos hanno detto che la risposta del governo ellenico non è stata abbastanza forte. "La mancanza di pianificazione ha portato alla resa dell'iniziativa dall'altra parte e al nostro essere limitati a mosse difensive e riflessive", ha detto Katrougalos dopo l'incontro. (Gra)