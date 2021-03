Vaccino: nel Lazio centri aperti, pronti medici base e farmacie, in arrivo J&J

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio tutti i centri vaccinali sono aperti, "è in campo tutta la rete dei medici di medicina generale così come la convenzione con farmacie per quando arriveranno in dosi sufficienti gli altri tipi di vaccini a cominciare da Jhonson&Jhonson", il cui arrivo è previsto a metà aprile. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che questa mattina ha visitato l'hub vaccinale presso l'Auditorium Parco della Musica per fare un punto sulla campagna vaccinale. (Rer)