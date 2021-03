Maltempo: Coldiretti, gelo in primavera distrugge raccolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brusco abbassamento delle temperature anche di oltre dieci gradi con l’arrivo del gelo compromette la produzione di ciliegi, albicocchi, peschi e mandorli già fioriti ma ad essere colpiti sono gli ortaggi coltivati come lattughe, carciofi, cavoli, verze, cicorie e broccoli. E’ l’allarme della Coldiretti sugli effetti dell’ondata improvvisa di maltempo in inizio primavera con gelo artico su tutta la Penisola e la caduta di neve a bassa quota anche nel mezzogiorno. Disastrosi gli effetti sui campi del clima pazzo che – sottolinea la Coldiretti in una nota – azzera in pochi attimi l’intero lavoro di un anno con i fiori delle piante completamente bruciati dal gelo che compromette le produzioni di frutta in maniera irreversibile. Il colpo di coda inverno provoca uno shock termico alle coltivazioni dopo un mese di febbraio segnato da temperature superiori di 2,2 gradi la media del periodo, secondo l’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr, che hanno favorito il risveglio della vegetazione che è ora più sensibile al grande freddo. (segue) (Com)