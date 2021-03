Decreto Sostegni: Corti (Lega), vittoria esenzione canone Rai per bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, grazie alla Lega, arriva una boccata di ossigeno per gli operatori turistici, baristi e ristoratori messi in ginocchio dalla crisi legate alle restrizioni imposte dalla pandemia. Ieri infatti è stata approvata in Consiglio dei ministri la proposta della Lega (già presentata, e bocciata, in passato) per esentare dal pagamento del Canone Rai bar, ristoranti e alberghi". Così il senatore della Lega Stefano Corti. "Parliamo - spiega - di una manovra da 25 milioni che consente per il 2021 alle strutture ricettive e ai pubblici esercizi di non pagare il canone con un riconoscimento di un credito di imposta per chi lo avesse già versato. Si tratta - conclude Corti - di un piccolo segnale di attenzione a una categoria che da mesi lancia un grido d'aiuto inascoltato e che sta pagando più di altre il peso di una gestione finora deludente della emergenza sanitaria".(Com)