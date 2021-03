Milano: in valigia nascosta in bagagliaio auto tengono 500 pacchetti di sigarette di contrabbando, tre denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre egiziani di 26, 38 e 56 anni, tutti con precedenti, sono stati denunciati a Milano in stato di libertà per contrabbando di tabacchi e lavorati esteri. Venerdì pomeriggio, intorno alle 16, i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno deciso di controllare d’iniziativa un veicolo in viale Ca' Granda con a bordo i tre uomini che si comportavano in maniera circospetta. Dopo una perquisizione personale che non ha portato a nulla, i militari hanno perquisito l'auto trovando una valigia contenente 500 pacchetti di sigarette di contrabbando non recanti il contrassegno dei monopoli di Stato, nascosta nel bagagliaio. Le sigarette sono state poste sotto sequestro.(com)