Milano: Sardone (Lega), in viale Molise situazione esplosiva in edifici occupati, Comune intervenga

- "Una rissa a colpi di coltello che poteva finire in tragedia, tre persone ferite, un intero quartiere preoccupato per l'escalation di violenze che si sta consumando in viale Molise negli ultime mesi. Il Comune di Milano intervenga nelle palazzine occupate da immigrati e sbandati prima che sia troppo tardi, faccia mettere in sicurezza gli edifici, blocchi gli accessi e mantenga un presidio costante sulla zona". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, commentando l'aggressione accaduta nella notte all'interno di un palazzo abbandonato di viale Molise in cui sono rimasti feriti tre uomini di origine nordafricana. "Non bastava il centro sociale abusivo Macao, a cui tra l'altro parte della sinistra vorrebbe regalare l'immobile che questi delinquenti hanno deturpato, ora - continua Sardone - ci sono pure le occupazioni abusive di decine di persone, clandestini, spacciatori, ladri. Questo degrado non è accettabile per la nostra città, non può più essere tollerato. Gli sgomberi spot non servono a nulla se non si elimina il problema alla radice, ovvero evitando di mantenere numerosi edifici, anche molto grossi, vuoti e alla mercé dei troppi immigrati accolti a Milano senza la possibilità di garantirgli un futuro. Le responsabilità politiche della sinistra - conclude l'esponente del Carroccio - sono chiare, in questa come in altre occasioni che puntualmente denunciamo insieme ai cittadini, stanchi ed esasperati, eppure da Palazzo Marino tutto tace. Se per loro tutto ciò è normale, per noi non lo è affatto". (com)