Milano: si presentano in banca con oltre 14mila euro di banconote false, tre denunciati

- I Carabinieri di Milano hanno denunciato tre cittadini egiziani, un 41enne e due 58enni, per possesso di banconote contraffatte dopo che i tre stranieri si sono presentati alla Banca d'Italia di Milano di via Cordusio, e hanno cercato di farsi cambiare banconote false per un valore di 14mila e 350 euro. In particolare, il gruppetto ha esibito a un cassiere 287 banconote da 50 euro spiegando di averle accidentalmente lavate in lavatrice e di avere quindi bisogno di cambiarle. Al rifiuto del dipendente dell'istituto, che nel frattempo aveva allertato i militari del nucleo Banca d'Italia in servizio di vigilanza, i tre si sono allontanati ma sono stati bloccati all'esterno della banca, prima che salissero a bordo di un'auto, intestata a uno dei tre. Le banconote sono state sottoposte a sequestro e ulteriori approfondimenti investigativi sono in corso. (com)