Cina: “Wsj”, governo limita uso auto Tesla per militari e dipendenti di agenzie e società sensibili

- Il governo cinese ha limitato l’uso di veicoli Tesla da parte di militari e dipendenti di agenzie e società statali sensibili, motivando la decisione con la preoccupazione che i dati raccolti dalle auto potrebbero mettere a rischio la sicurezza nazionale. Lo riferisce il “Wall Street Journal”. In particolare, secondo i funzionari cinesi che hanno effettuato una revisione di sicurezza sui veicoli elettrici prodotti dall’azienda statunitense, le telecamere che vi sono installate possono registrare immagini e ottenere dati sugli spostamenti e sui contatti dei telefoni cellulari sincronizzati. Secondo le fonti del quotidiano newyorchese il governo cinese ha quindi comunicato ad alcune delle sue agenzie di ordinare ai propri dipendenti di smettere di guidare le auto Tesla per andare al lavoro; il divieto riguarderebbe, inoltre, l’uso nei complessi militari e in quelli residenziali destinati al personale che lavora in industrie sensibili, come quella aerospaziale. (segue) (Nys)