Cina: “Wsj”, governo limita uso auto Tesla per militari e dipendenti di agenzie e società sensibili (3)

- L’iniziativa di Pechino sembra rispecchiare le restrizioni statunitensi sulle apparecchiature di comunicazione di Huawei Technologies e di altre compagnie cinesi per le possibili minacce alla sicurezza nazionale. Più in generale la Cina ha di recente intensificato il controllo sulle tecnologie digitali, anche domestiche. Il governo cinese, comunque, non è l’unico a essersi posto il problema del trattamento dei dati dei propri cittadini, della loro archiviazione e condivisione, del loro trasferimento all’estero come un problema di sicurezza nazionale. Oltre agli Stati Uniti, anche l’Unione europea e altri Paesi hanno posto limiti. (segue) (Nys)