Cina: “Wsj”, governo limita uso auto Tesla per militari e dipendenti di agenzie e società sensibili (4)

- Quella dei dati non è l’unica difficoltà per Tesla, che il mese scorso è stata convocata dalle autorità cinesi per rispondere a reclami dei consumatori su presunti difetti di qualità. Il mercato cinese rappresenta una quota fondamentale di quello di Tesla, che l’anno scorso ha consegnato circa 500 mila auto su scala globale. Il Model 3 è stato il più venduto tra i veicoli elettrici in Cina: oltre 138 mila unità, su un totale di 1,11 milioni, secondo i dati dell’Associazione cinese auto per passeggeri (Cpca). (Nys)